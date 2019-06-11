Краснодар, 11 июня, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Два американских самолета радиоэлектронной разведки несколько часов летали вдоль Черноморского побережья Кубани и южного берега Крыма, сообщают 11 июня мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Navy.mil Boeing P-8 Poseidon

Один из них, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и несколько часов летал вдоль границы российского воздушного пространства в районе Геленджика и Новороссийска, а затем стал курсировать вблизи Севастополя.

Почти одновременно с ним самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V с авиабазы Суда-бэй на острове Крит нескольких часов курсировал вдоль всего побережья Крыма, доходя до направления Керченского пролива.

Напомним, за 11 июня на фоне проходящих в Балтийском море крупномасштабных военно-морских учений НАТО BALTOPS 2019 у западных границ России были замечены американские стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk и самолет радиоэлектронного подавления EC-130H Hercules ВВС, а также шведский разведывательный самолет Gulfstream 4, курсировавший над акваторией Балтики, и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS, летавший у российских границ в воздушном пространстве Польши.