Вашингтон, 11 июня, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что «не позволил бы» американским спецслужбам использовать членов семьи лидера КНДР Ким Чен Ына, 11 июня передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Я бы не позволил этому случиться под моим руководством», — заявил Трамп журналистам.

Ранее издание The Wall Street Journal заявило, что брат Ким Чен Ына Ким Чен Нам был убит в 2017 году в Малайзии после встречи с представителем ЦРУ.

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