Калининград, 11 июня, 2019, 22:24 — ИА Регнум. На учениях по высадке десанта погиб морской пехотинец одной из частей Балтийского флота, сообщает 11 июня «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Mil.ru

По информации агентства, несчастный случай произошёл из-за неисправности бронетранспортёра, который затонул, не доплыв до берега.

Один из морских пехотинцев из экипажа бронемашины не успел выбраться наружу и погиб.

Трагедия произошла на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области.

Агентство утверждает, что военное следственное управление по Балтийскому флоту возбудило уголовное дело.