Санкт-Петербург, 11 июня, 2019, 22:28 — ИА Регнум. В Петербурге существует риск повторения сценария «грязных выборов» 2014 года, когда кандидаты в муниципальные депутаты не могли зарегистрироваться, так как ИКМО (избиркомы муниципальных образований) скрывали от них не только время назначения выборов, но и свое местонахождение и время работы. О таких опасениях заявил 11 июня петербургский политический активист Андрей Пивоваров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Выборы в Петербурге

Пивоварову стало известно о том, что 10 июня муниципалитет «Шувалово-Озерки» уже объявил выборы, однако не опубликовал информацию об этом на своем сайте. По этому поводу уже направлено обращение в Городскую избирательную комиссию.

Пивоваров напомнил, что и глава Центризбиркома Элла Памфилова, и глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко обещали, что все подобные данные будут находиться в публичном доступе.

«2014 год был годом, когда Петербург показал просто позорные выборы. Если Смольный, ЗакС и Горизбирком хотят снова провести самые позорные выборы среди регионов РФ, то пожалуйста. Мы со своей стороны не будем молчать. Мы не требуем преференций, но требуем открытого доступа к информации», — сказал Пивоваров как потенциальный участник муниципальной кампании.

Кроме того, у него «вызывает тревогу» тот факт, что, как ему кажется, все городские муниципалитеты решили «подстроиться» под «Единую Россию», которая рекомендовала не назначать выборы до 16 июня, хотя МО имеют право сделать это уже с начала текущей недели. Таким образом муниципалитеты отнимают у кандидатов и граждан лишние дни для регистрации и агитации, полагает собеседник агентства.

Андрей Пивоваров признает, что у ИКМО по закону есть временной зазор между тем, как будет принято решение об объявлении выборов, и моментом публикации. Однако он считает необходимым привлечь внимание к ситуации уже сейчас. «Если мы шум не поднимем, может получиться снова, как в 2014 году. К тому же опубликоваться они могут и в своей местной газетке, сложить ее в подвале, и никто об этом не узнает», — беспокоится Пивоваров.

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Между тем Городская избирательная комиссия 11 июня приняла решение, которое должно содействовать открытости работы ИКМО. Так, Горизбирком обязал все ИКМО сразу направлять в территориальные избиркомы (ТИК) информацию о любых решениях, имеющих значение для кандидатов и избирателей: назначении выборов и публикации этих данных в открытом доступе, о времени работы комиссии, часах приема, месторасположении, о необходимом числе подписей за кандидата и прочем. ТИКи, в свою очередь, обязаны будут оповестить об этом Горизбирком. Тогда Горизбирком сможет на собственном сайте публиковать все упомянутые данные.

На все эти маневры у избирательных комиссий будут сутки. Например, в документе говорится, что в ГИК необходимо передать «копию официальной публикации в газете указанного решения (о назначении выборов) с датой выхода этой газеты в свет — не позднее чем через одни сутки со дня официального опубликования соответствующего решения в средствах массовой информации».

Следует отметить, что датой назначения выборов в муниципалитете будет считаться не день, когда ИКМО собралась и решила их объявить, а день публикации в СМИ.

Горизбирком Санкт-Петербурга рассчитывает, что принятые меры помогут кандидатам в 2019 году успешнее взаимодействовать с местными избиркомами.