Тегеран, 11 июня, 2019, 22:06 — ИА Регнум. В то время как остается всего месяц до истечения срока ультиматума, поставленного перед европейскими странами, Иран ускоряет темпы производства обогащенного урана в соответствии с последними показателями, сообщает испанское издание ABC со ссылкой на слова главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, который просил о новых способах «уменьшить нынешнее напряжение посредством диалога».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная программа Ирана

Новая стратегия исламской республики, которая на данный момент имеет не больше 300 килограммов урана в соответствии с пактом 2015 года, преследует цель давления на участников соглашения, чтобы они приняли практические меры и помогли Ирану справиться с санкциями, наложенными Дональдом Трампом в односторонней форме год назад.

На этой неделе дипломаты пытаются спасти ядерное соглашение, оказавшееся на грани гибели после выхода из него Соединенных Штатов. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отправился 10 июня в Тегеран, а 12-го настанет черед премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Цель визитов в столицу Ирана — попытаться разрядить атмосферу, которую отягчает отправка новых военных единиц в регион со стороны США и иранское решение прекратить придерживаться каких-либо компромиссов, достигнутых в атомной сфере.

8 мая Тегеран поставил перед европейскими странами ультиматум, дав им два месяца. Маас поспешил заверить, что финансовый механизм, который облегчит торговлю с Ираном (под названием Instex), начнет свою работу «скоро». Правда, немецкий дипломат был честен и подчеркнул, что Европейский союз «не способен творить чудеса». У иранцев между тем заканчивается терпение, так что их министр иностранных дел Джавад Цариф показал себя перед СМИ с самой жесткой стороны после встречи с немецким посланцем.

«У нас был серьезный, откровенный и довольно длинный разговор», — сообщил глава МИД. После этого он воспользовался возможностью напомнить: «Нельзя ожидать, что экономическая война против иранского народа будет продолжаться, а те, кто ее поддерживает или ее развязал, останутся в безопасности». Это послание, сделанное угрожающим тоном, завершилось заверением в том, что «единственный способ снизить уровень напряжения в регионе — это положить конец этой экономической войне». Цариф имел в виду суровые санкции, наложенные Трампом, с помощью которых США удалось прекратить экспорт иранской нефти — главного источника доходов страны. Исламская республика нуждается в конкретных мерах, чтобы обойти санкции, однако ЕС не в силах противостоять «скалке» Белого дома.

После визита Мааса настанет черед Абэ. Перед тем, как отправиться в Тегеран, японский премьер-министр побеседовал со своим израильским коллегой Беньямином Нетаньяху, который заявил: «Очевидно, мы должны продолжать давление на Иран, чтобы остановить его агрессию в регионе» (об этом израильский лидер написал в своем аккаунте в Twitter). СМИ Израиля обратили внимание на этот призыв, сочтя его еще одним доказательством тесного сотрудничества Нетаньяху и Трампа в иранском вопросе.