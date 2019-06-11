В Судане возобновились переговоры между военными и оппозицией
Хартум, 11 июня, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Военный совет и оппозиционные группы Судана возобновили переговоры, 11 июня передает агентство Reuters.
M.Saleh
Протесты в Судане
О возобновлении переговоров, остановленных после разгона лагеря демонстрантов в Хартуме 3 июня, заявил специальный посланник Эфиопии Махмуд Дирир.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед является медиатором политических переговоров в Судане по поручению Африканского союза.
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