Хартум, 11 июня, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Военный совет и оппозиционные группы Судана возобновили переговоры, 11 июня передает агентство Reuters.

M.Saleh Протесты в Судане

О возобновлении переговоров, остановленных после разгона лагеря демонстрантов в Хартуме 3 июня, заявил специальный посланник Эфиопии Махмуд Дирир.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед является медиатором политических переговоров в Судане по поручению Африканского союза.

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