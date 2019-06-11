Минск, 11 июня, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Назначая Владимира Караника на должность министра здравоохранения Белоруссии, Александр Лукашенко подчеркнул, что в системе здравоохранения нужно навести порядок, чтобы не допускать коррупционных проявлений. Об этом сообщает сегодня, 11 июня, пресс-служба президента республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Он напомнил о своём ранее принятом решении передать минздраву полномочия централизованно приобретать как медицинское оборудование, так и лекарства. Обращаясь к Каранику, Лукашенко сказал: «Пожалуйста, закупайте, устанавливайте, лечите людей. Надо еще раз посмотреть на эту систему».

Замещение импортных лекарств белорусскими аналогами, по мнению Лукашенко, следует откорректировать. Напомним, что несколькими годами ранее по его же распоряжению стало практиковаться импортозамещение медпрепаратов.

«Все-таки $500 млн, как мы тратили два года назад только на лекарства, это много для страны. Надо эти деньги оставить у себя, развивать свои направления. Если не можем, ладно, на $100 млн будем закупать, раз нет возможности такие качественные лекарства произвести у себя. Закупим в Швейцарии, Америке, Германии что нужно для людей. Должны быть и импортные лекарства. Да, они будут дорогие. Кто захочет купить дороже — покупайте. Альтернативные — отечественные — должны быть. И они неплохие. Я в этом убедился сам, изучал эту проблему», — сказал Александр Лукашенко.

По мнению Лукашенко, в системе минздрава «мы как-то застыли на одном месте, нет динамики, надо движение вперед. Надо навести порядок». Он выразил неудовлетворение работой прежнего руководителя министерства Валерия Малашко, однако даже не упомянул о Василии Жарко — бывшем министре здравоохранения и вице-премьере, с которым связывали масштабную коррупцию и прочие недостатки в системе минздрава.

Читайте также: Белорусы не такие уж и плохие, а чиновники «прибурели» — Лукашенко

Напомним, в 2018 году руководство Белоруссии демонстрировало решимость в борьбе с коррупцией. Так, 25 июня госинформагентство БелТА опубликовало материал, в котором глава Администрации президента Наталья Кочанова сообщила, что в 2018 году коррупция была выявлена в Администрации президента, а также «раскрыта преступная деятельность должностных лиц в системе минтранса, минэнерго, минздрава, мингорисполкома». В тот же день председатель КГБ Валерий Вакульчик предоставил СМИ информацию о том, как ведомство вскрыло масштабную коррупционную схему в системе минздрава, где взятки отдельным должностным лицам доходили до $350 тыс. разово за принятие решений о закупке медицинского оборудования и лекарств.

Одним из самых ярких уголовных процессов прошлого года стало «дело врачей». Выступая 11 сентября на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения, Александр Лукашенко заявил:

«С прошлого года мне стала поступать информация о том, что количество дел коррупционного характера в медицине резко возросло — почти в два раза. К сожалению, факты коррупции случаются везде, но в здравоохранении проблема стала не точечной, а сквозной, системной. Она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль — от частников, военнослужащих, государственных служащих до министерства здравоохранения, а может быть и выше».

Лукашенко сообщил также, что возбуждено 95 уголовных дел, в них фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств и около 100 человек, из которых ни одного уровня выше министра. Курирующий минздрав зампред совмина Василий Жарко, фигурирующий в резонансных журналистских расследованиях об элитной недвижимости, в тюрьму не отправился.

Затем, в ходе состоявшегося 21 декабря республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией под председательством генпрокурора Александра Конюка была заявлена «основная цель мероприятия — выработка нестандартных решений для успешного противодействия коррупции». Генпрокуратура констатировала, что к «наиболее подверженным коррупции участники совещания отнесли сферы закупок, строительства, внешнеэкономической деятельности, выделения земельных участков, использования служебной техники и иного имущества». Конюк сообщил о передаче четырех уголовных дел в рамках «дела врачей» в суд, среди первых пяти подсудимых значится замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий.