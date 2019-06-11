Нью-Йорк, США, 11 июня, 2019, 21:52 — ИА Регнум. ООН приветствует решение властей Ботсваны о легализации гомосексуальных отношений, 11 июня передает агентство Associated Press.

Тем не менее в ООН отмечают необходимость декриминализации гомосексуализма ещё в десятках стран мира.

«Однополые сексуальные отношения по обоюдному согласию остаются криминализованными как минимум в 67 странах по всему миру», — заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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