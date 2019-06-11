Москва, 11 июня, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев арестован на два месяца решением Лефортовского суда Москвы 11 июня. Музраев подозревается в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Сам Музраев заявил журналистам, что вины своей не признает, а подозрения назвал «фантазией» следствия.

О задержании экс-главы регионального Следственного управления Следственного комитета в рамках следствия по делу о покушении на губернатора Волгоградской области стало известно 10 июня. Кроме того, был задержан и волгоградский предприниматель Владимир Зубков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд анонимных телеграм-каналов распространил информацию о проведении обысков у бывшего главы регионального СУ СКР Михаила Музраева. Эту информацию в региональном управлении УФСБ не подтвердили, но и не опровергли, однако вечером 10 июня стало известно о задержании Музраева.

Двумя неделями ранее, 23 мая, в Москве был задержан бизнесмен Евгений Ремезов — именно его следователи назвали организатором покушения на Бочарова. По версии следствия в ночь на 16 ноября члены преступной группировки попытались поджечь дом, в котором проживал глава региона. Следователи связали покушение на губернатора с интересами бизнесмена Ремезова, имевшего с начала 2000-х в аренде значительные площади Центрального рынка Волгограда, которые в свою очередь сдавал в субаренду. Активные меры по возвращению муниципальной собственности, которые предпринимались по поручению Бочарова, создали угрозу для бизнеса подозреваемого. Сам Ремезов 24 мая был отправлен под стражу.