Кострома, 11 июня, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Четыре дошкольных учреждения с ясельными группами планируется построить в крупных развивающихся районах Костромы до конца 2021 года. Детские сады будут создаваться в рамках национального проекта «Демография».

Анри Жоффруа. Детский сад (фрагмент).

Как сообщает пресс-служба областной администрации, сейчас строится два детских сада с ясельными группами в густонаселенных районах Костромы — на улицах Профсоюзной и Санаторной, которые смогут принять 560 малышей от двух месяцев до трех лет.

Планируется, что оба дошкольных учреждения будут сданы в эксплуатацию до конца 2019 года. Общий объем финансирования превышает 450 миллионов рублей.

Кроме того, между Министерством просвещения РФ и администрацией Костромской области заключено соглашение о предоставлении области субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

В рамках госпрограммы в 2020—2021 годах в Костроме будет построено еще два детских сада по 280 мест каждый — в Заволжье и в районе поселков Волжский и Первый.

Проектные работы планируют завершить до конца августа 2019 года.

На сегодняшний день в Костромской области местами в детских садах обеспечены все дети в возрасте от трёх лет. В 27 муниципальных образованиях дошкольные учреждения принимают всех детей в возрасте от полутора лет.