Волгоград, 11 июня, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Бывшего руководителя Следственного управления Следственного комитета Волгоградской области Михаила Музраева, задержанного 10 июня по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова, проверят на возможную причастность к другим преступлениям.

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«Следствие тщательно проверяет все имеющиеся данные, обеспечивая объективное расследование. Будет устанавливаться роль и степень участия экс-руководителя регионального подразделения не только относительного указанного факта, но будет проверена его возможная причастность к иным эпизодам преступной деятельности», — цитирует ТАСС официального представителя СК Светлану Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании Михаила Музраева, который возглавлял волгоградское СУ СК с 2011 по декабрь 2018 года, следственные органы сообщили 10 июня. Также был задержан волгоградский бизнесмен Владимир Зубков. Оба были задержаны в рамках расследования уголовного дела о покушении на губернатора Андрея Бочарова.

В мае этого года в Москве по подозрению в организации покушения на Бочарова был задержан волгоградский бизнесмен Евгений Ремезов. Как считает следствие, именно члены группировки, которой он руководил, в ночь на 16 ноября 2016 года проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, где жил с семьей губернатор Бочаров, и попытались совершить поджог. Причиной, считают следователи, стало нежелание Ремезова расставаться с прибыльным бизнесом по сдаче в субаренду площадей на Центральном рынке города.