Фурманов, Ивановская область, 11 июня, 2019, 20:28 — ИА Регнум. В Ивановской области в суд передано громкое уголовное дело в отношении бывшего главы Фурмановского района, а также его сына, сообщила 11 июня пресс-служба регионального СУ СКР. Бывший чиновник обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности, также вместе с сыном они проходят по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с фальсификацией единого государственного реестра юридических лиц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

По версии следствия, в 2015—2016 года глава района и его сын направили в налоговый орган поддельные документы, на основании которых из состава учредителей ООО была исключена местная предпринимательница — бизнес-партнер сына чиновника. Это позволило семье главы района получить полный контроль над ООО — компания сдавала площади в аренду одной из крупных торговых сетей. По данным следователей, стоимость похищенной доли составила 14 млн рублей.

Также, согласно материалам дела, обвиняемый, став муниципальным служащим, продолжил заниматься бизнесом — он участвовал в управлении АО «Прогресс», который создал в 2002 году. Следователи считают, что, став чиновником, он «оказывал покровительство указанной коммерческой организации, используя свое должностное положение, обязав руководителей муниципальных предприятий брать займы в данной коммерческой организации, а также закупать товары в подконтрольных ему магазинах».

Сам чиновник вины не признал. Более того, СК заявил об активном противодействии при расследовании дела со стороны обвиняемых. Однако уже в ближайшее время дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае этого года суд вынес решение по другому громкому делу в отношении ивановского чиновника. Суд признал виновным в злоупотреблении полномочиями экс-главу администрации Приволжского района. Чиновник за период своей работы успел отдать в аренду, а затем продать — своему родственнику — часть территории Плёсского заповедника. Правда, несмотря на то, что его вина была доказана, наказания экс-глава избежал: его амнистировали.