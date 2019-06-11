Москва, 11 июня, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Уголовное преследование журналиста сетевого издания Meduza Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Kremlin.ru Владимир Колокольцев

«Мы поддерживаем заявление, которое было сделано министром внутренних дел генералом Владимиром Колокольцевым по прекращению уголовного дела, и самое важное — о применении мер к тем лицам, которые совершили подобное деяние, с оценкой этих деяний следственными органами», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

«На мой взгляд, это позиция очень сильного человека, сильного министра, который может взять под контроль то, что совершили сотрудники его ведомства, исправить эту ситуацию в соответствии с законом. И самое ожидаемое во всем обществе — чтобы это было сигналом для всех сотрудников правоохранительных органов, которые никогда не могли бы даже подумать о совершении аналогичного деяния — подбросить неугодному человеку наркотические средства», — заключала представитель СПЧ.

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