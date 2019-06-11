Москва, 11 июня, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Уголовное преследование журналиста портала Meduza Ивана Голунова прекращено. Об этом сегодня, 11 июня, заявил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам министра внктренних дел, уголовное преследование журналиста Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ивана Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотических средств. В ходе задержания в рюкзаке у Голунова были найдены пакеты с наркотическими средствами. Позднее в квартире, которую снимал Голунов, также был найден пакетик с наркотиками.

«В отношении дела Ивана Голунова странно произносить фразу «торжество закона». Но теперь все процедуры выполнены в соответствии с существующим законодательством и требованиями, и я думаю, что это логичное и справедливое завершение этой истории», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Виктор Потуремский.

Относительно взаимодействия МВД с гражданским обществом эксперт отметил, что «когда мы говорим «пошли навстречу», нужно понимать, что мы говорим о работе силовиков, о том, что всё происходит в законодательном пространстве».

«В истории и Иваном Голуновым возникло полное взаимопонимание и эффективное взаимодействие, требования закона выполнены полностью», — подчеркнул политолог.

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