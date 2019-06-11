Бейрут, 11 июня, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Власти Ирана освободили гражданина Ливана, IT-специалиста Низара Закку, 11 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Закка, который жил и работал в США, был арестован иранскими властями в 2015 году. Он обвинялся в шпионаже в пользу Соединенных Штатов.

Ливанско-американский IT-специалист был амнистирован по просьбе президента Ливана Мишеля Ауна. В настоящий момент он уже находится в Бейруте.

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