Иран освободил ливано-американского IT-специалиста Низара Закку
Бейрут, 11 июня, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Власти Ирана освободили гражданина Ливана, IT-специалиста Низара Закку, 11 июня передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Иран
Закка, который жил и работал в США, был арестован иранскими властями в 2015 году. Он обвинялся в шпионаже в пользу Соединенных Штатов.
Ливанско-американский IT-специалист был амнистирован по просьбе президента Ливана Мишеля Ауна. В настоящий момент он уже находится в Бейруте.
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