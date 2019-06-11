Астрахань, 11 июня, 2019, 19:47 — ИА Регнум. В аэропорту Астрахани 10 июня пассажирское судно Airbus A-319 компании S7 совершило аварийную посадку, сообщает РБК.

Самолет авиакомпания S7

Самолёт выполнял рейс Москва — Астрахань. Во время снижения у него отключился один из двигателей. Посадка тем не менее прошла успешно, пострадавших нет. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Причины отключения двигателя выясняются.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Брянске из-за неисправности двигателя был задержан рейс в Сочи. За пассажирами отправляли резервный борт из Краснодара. Рейс выполнял самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут».