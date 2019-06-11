Москва, 11 июня, 2019, 21:11 — ИА Регнум. Евросоюз использует Украину для замещения мигрантов из Азии и Ближнего Востока на украинцев. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«На работу в Европу приезжают, и какая работа — горшки выносить у богатых греков, итальянцев. Я понимаю, ехать на работу учителем музыки, спортивным тренером, но их только на грязную работу берут. Сейчас в жару клубнику собирают у поляков. А у них у всех высшее образование», — сказал Жириновский.

Политик напомнил, что раньше украинцы создавали космические корабли. А сейчас не просто вынуждены собирать клубнику в Польше, а делают это нелегально, ведь безвизовый режим с Евросоюзом даёт им право пребывать на его территории не более 90 дней в течение полугода.

«Безвиз был уловкой. Евросоюз устал от арабов, курдов, ему нужно заместить азиатских рабочих на украинцев. Им платят даже меньше, чем азиатским рабочим», — отметил лидер ЛДПР.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Юрий Романенко сообщил, что предвыборные штабы президента Украины Владимира Зеленского и лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко разделили между собой мажоритарные округа на предстоящих выборах в Верховную раду. Таким способом обе партии намерены помешать попаданию в парламент представителей партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко.