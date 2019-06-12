Кемерово, 12 июня, 2019, 19:17 — ИА Регнум. По итогам мая 2019 года тепловые электростанции Сибирской генерирующей компании, расположенные в Кемеровской области, произвели 1,4 миллиарда киловатт-часов электрической энергии, это на 32,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Беловская ГРЭС фото

Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», лидерами прироста стали Беловская ГРЭС (+98%) и Томь-Усинская ГРЭС (+25%). В мае эти электростанции поднимались до нагрузки, характерной, обычно, для зимних месяцев, предприятия работали с полным составом оборудования.

В мае на полную или близкую к полной мощности понимались также электростанции СГК в соседних регионах: Красноярская ТЭЦ-3, Красноярская ТЭЦ-1, Назаровская ГРЭС, Минусинская ТЭЦ, Новосибирская ТЭЦ-5, Абаканская ТЭЦ.

Суммарно в мае ТЭС СГК произвели 3,8 миллиардов киловатт-часов электрической энергии, что на 13,8% больше мая 2018 года, обеспечив 23% производства электрической энергии в ОЭС Сибири.

Основной причиной увеличения объёма генерации объектами Сибирской генерирующей компании стало снижение выработки ГЭС в связи с низкой водностью, а также увеличение объёма перетоков из Сибири в первую ценовую зону. Тепловые станции СГК оперативно компенсировали дефицит электрической энергии и покрыли необходимые потребности в ресурсе.

За 5 месяцев 2019 года предприятия СГК выработали 22,7 миллиардов киловатт-часов электрической энергии, что на 6% меньше, чем в январе-мае 2018 года. На долю кузбасских электростанций энергохолдинга пришлось 35,8%, или 8,1 миллиарда киловатт-часов.