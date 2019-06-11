Москва, 11 июня, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Судебный процесс по делу о растрате против бывших высокопоставленных чиновников правительства Дагестана будет проходить в закрытом режиме. Связано это с тем, что гособвинитель заявил о поступивших в его адрес угрозах, пишут РИА Новости.

Суд

Сегодня, 11 июня, в Лефортовском суде Москвы прошло первое заседание по делу против бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя — экс-министра экономики республики Раюдина Юсуфова. Их обвиняют в присвоении или растрате 41 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания в городе Махачкале под спецучреждение для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

«Мне пришло СМС в 08:52 утра: «Денис Петрович, не напрягайтесь на сегодняшнем процессе, чтобы не пришлось оборачиваться. Не переусердствуйте, а то пожалеете», — цитирует агентство слова прокурора.

Обвинитель пояснил, что номер телефона начинается с кода 928, который используется у мобильных операторов на Северном Кавказе, и уточнил, что у него на этот день назначено только одно заседание. В связи с этим прокурор заявил ходатайство о закрытии процесса.

Против этого возразил адвокат Эдуард Исецкий. По его словам, обвинение прибегает к провокациям в связи с отсутствием достаточной доказательственной базы. Против закрытия процесса выступил и Абдусамад Гамидов.

«Пусть весь процесс снимается на камеру. Раз нас считают преступниками, пусть показывают на весь мир. Вот так вот привезти и опозорить нас, а потом закрыто засудить — так не пойдет», — возразил экс-премьер Дагестана. Тем не менее судья удовлетворила ходатайство гособвинителя.

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Как сообщало ИА REGNUM, Гамидов и Юсуфов были задержаны 5 февраля 2018 года вместе с бывшим вице-премьером Дагестана Шамилем Исаевым и экс-министром образования и науки республики Шахабасом Шаховым. С тех пор все четверо находятся в московском СИЗО «Лефортово». Экс-чиновников обвиняют в присвоении и растрате бюджетных средств при реализации государственных программ на территории республики.

Эпизод против Гамидова и Юсуфова о хищении при строительстве спецучреждения для временного содержания иностранцев выделен следователями в отдельное производство. Изначально предполагалось, что он будет рассмотрен по существу в Махачкале. Однако Генпрокуратура выступила с ходатайством о переносе дела в Москву, поскольку посчитала, что на родине обвиняемых рассмотрение дела может быть пристрастным. Верховный суд России удовлетворил ходатайство и изменил подсудность в пользу Лефортовского суда столицы.