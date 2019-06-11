Тверь, 11 июня, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Государственные награды жителям Тверской области вручил губернатор Игорь Руденя в преддверии Дня России 11 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Region.tver.ru Игорь Руденя в преддверии Дня России вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области

«День России — это праздник, который объединяет нас искренней любовью к великой Родине. Преданность Отчизне, бескорыстное служение своему народу отличают всех, кому сегодня будут вручены государственные и региональные награды. Своим трудом и талантом вы вносите важный вклад в развитие экономики, медицины, науки и образования, культуры и спорта, обеспечение безопасности нашего общего дома — России», — отметил Игорь Руденя.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени вручена одному из основателей школы самбо в Тверской области, известному тренеру из Ржева Александру Образцову. В числе его воспитанников — двое заслуженных мастеров спорта, 17 мастеров спорта международного класса по самбо и дзюдо, более 200 мастеров спорта России, участников и призёров российских и мировых соревнований.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждён Борис Данилов, который на протяжении многих лет возглавлял лихославльский завод «Светотехника». Под его руководством на предприятии проведена модернизация производства, освоен выпуск новой продукции. С апреля 2019 года Данилов работает в должности управляющего директора завода «Тверской экскаватор».

Заведующему травматологическим отделением Вышневолоцкой ЦРБ Александру Долматову присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», доярке колхоза «Россия» Зубцовского района Валентине Гавриловой присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ» присвоено сотруднице комплексного центра социального обслуживания населения Кашинского района Валентине Сорокиной, «Заслуженный работник физической культуры РФ» — старшему тренеру спортшколы олимпийского резерва по видам гребли имени А. Серединой Геннадию Шишигину. Начальнику смены котельного цеха ТЭЦ-4 Дмитрию Загорскому присвоено звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

Учителю математики Тверской школы-интерната № 2 Светлане Чистяковой вручена Почётная грамота президента РФ. Благодарности президента РФ вручены начальнику переплетно-брошюровочного цеха издательско-полиграфического комплекса «Парето-Принт» Сергею Гребневу и учителю английского языка гимназии № 7 Торжка Людмиле Лапичиной.

Также вручены региональные награды. Почётного знака «Крест святого Михаила Тверского» удостоена директор Тверской областной библиотеки имени Горького Светлана Мальдова за большой вклад в образование и просвещение молодёжи, сохранение исторической памяти, литературного и научного наследия. Нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверской области» награжден заместитель председателя правления Тверского регионального отделения Союза писателей России Олег Горлов. Глава региона также вручил почётный знак Тверской области «Слава матери» многодетным матерям — Татьяне Смирновой из Калязинского района, Марине Фёдоровой из Лихославльского района, Тамаре Щербининой из Твери. 11 жителям Верхневолжья присвоены звания почётных работников Тверской области в отраслях здравоохранения, культуры и искусства, науки и образования, промышленности, экономики, социальной защиты. Почётные грамоты губернатора Тверской области вручены лесничему Торопецкого района Борису Бородину, главному государственному инспектору отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Тверского таможенного поста Константину Корганову, старшему государственному инспектору по маломерным судам Калязинского отделения ГИМС Наталии Прокофьевой.

«Сегодня есть особая награда, говорить о которой непросто. Знаком Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» посмертно награждена юная жительница Вышнего Волочка Дарья Шерстнёва. Год назад она ценой собственной жизни спасла свою сестру, совершила подвиг высокой нравственной силы. Сегодня здесь находится мама Дарьи. Уважаемая Наталья Владимировна! Примите слова искренней благодарности за дочь. Вы воспитали достойного, настоящего человека», — сказал Игорь Руденя.

Также глава региона вручил паспорта школьникам, которым недавно исполнилось 14 лет.

«Пусть главный документ всегда напоминает вам о том, что быть гражданином великой России — это большая честь. Храните верность ценностям нашего народа, любите свою Родину, добивайтесь успехов. Именно в ваших руках — будущее Отечества. Сердечно поздравляю всех с наступающим праздником — Днём России!» — сказал Игорь Руденя.