Новокузнецк, Кемеровская область, 11 июня, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) приступила к плановой замене участка теплотрассы в Центральном районе Новокузнецка. Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», планово-предупредительный ремонт тепломагистрали на пересечении улиц Тольятти и Франкфурта СГК проводит в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» СГК проводит планово-предупредительные ремонты в Новокузнецке

Данный участок тепломагистрали диаметром 800 мм введен в эксплуатацию в 1974 году и находился в обслуживании у разных теплоснабжающих организаций. В 2017 году администрация города передала квартальные теплосети в контуре Кузнецкой ТЭЦ в аренду СГК.

В связи с длительным превышением срока службы, а также неоднократным выявлением повреждений на данном участке, решено было заменить участок теплотрассы протяженностью 64 метра, проходящей под автодорогой на улице Франкфурта и на прилегающей территории, причем тепломеханическую часть работ завершить до 14 июня — начала проведения гидравлических испытаний в контуре Кузнецкой ТЭЦ Центрального района. Завершение работ и благоустройство участка планируется закончить до 26 июня.

Карту проведения ремонтных работ можно увидеть здесь.

Напомним, в 2017 году СГК арендовала у муниципалитета 318 километров теплотрасс, износ которых, в среднем, составляет 80%. На проведение ремонтной кампании 2019 года в Новокузнецке выделено 149 миллионов рублей.