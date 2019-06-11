Киев, 11 июня, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.

Islam.in.ua Вадим Пристайко

Об этом сообщил журналистам 11 июня заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Президент подписал представление об освобождении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел», — сказал Рябошапка.

Вадим Пристайко — кадровый дипломат, который возглавлял миссию Украины при НАТО, также работал послом Украины в Канаде и в Австралии.

Ранее Пристайко заявил в комментарии прессе, что если ему предложат возглавить министерство иностранных дел, то он готов занять эту должность. После победы Зеленского на выборах и до инаугурации дипломат, по его словам, помогал «переходной команде» в проведении «эффективных международных встреч».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Верховная рада Украины уже категорически отказалась увольнять с поста главы МИД Павла Климкина, так что представление Зеленского носит больше символический характер. Маловероятно, что глава украинской дипломатии сменится до проведения в стране парламентских выборов. Согласно украинскому законодательству, кандидатуры глав МИД и Минобороны вносит президент, но их должна утвердить Верховная рада.