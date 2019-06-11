Москва, 11 июня, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об освобождении от занимаемых должностей начальника Управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Об этом сказано в официальном заявлении министра Колокольцева по поводу дела журналиста Ивана Голунова.

Mvd.ru Владимир Колокольцев

«Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина», — сказано в заявлении главы МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Колокольцев заявил, что уголовное преследование Голунова прекращено и все обвинения против него сняты. Напомним, что журналист портала Meduza обвинялся в покушении на сбыт наркотиков, однако никаких доказательств этих обвинений найдено не было. Более того, те наркотики, которые якобы были обнаружены у Голунова, с большой долей вероятности могли быть ему подброшены сотрудниками полиции.