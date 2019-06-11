Тверь, 11 июня, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Формирование позитивных демографических тенденций в Тверской области является первостепенной задачей — об этом заявил губернатор Игорь Руденя 11 июня на заседании правительства области. Первым вопросом повестки дня стала реализация в регионе национального проекта «Демография», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«Ключевое направление нашей работы — обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей, включая обеспечение местами в ясельных группах», — сказал Игорь Руденя.

Для решения задачи, отметил губернатор, нужно продолжить реализацию мер по финансовой и экономической поддержке семей, работу по сохранению духовно-нравственных ценностей, воспитанию молодежи.

Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Демография» в Тверской области разработано пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».

Среди ключевых показателей национального проекта «Демография» — увеличение рождаемости. В ряде муниципальных образований — Твери, Калининском, Лесном, Молоковском, Лихославльском, Максатихинском, Торопецком, Кесовогорском районах, Удомельском городском округе — за 2016−2018 годы показатель рождаемости был выше среднего по области (от 13,9 до 10 на 1000 населения). Еще в ряде муниципальных образований зафиксирован показатель смертности более низкий, чем по региону в среднем.

Для повышения рождаемости в Тверской области реализуется комплекс мер по поддержке беременных женщин, семей с детьми, молодых семей. Так, предусмотрены ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребёнка для семей, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека, предусмотрены ежемесячные выплаты, в 2019-м на эти цели заложено 511 млн рублей. При появлении третьего и последующих детей родители также могут рассчитывать на ежемесячную материальную поддержку, общий объем средств в текущем году — 917 млн рублей. Продолжены выплаты регионального материнского капитала, в этом году его получат не менее 1700 человек. В регионе молодым семьям при рождении или усыновлении первого ребёнка предоставляют выплаты на частичное погашение ипотеки. Также молодые пары могут рассчитывать на помощь в приобретении жилья. В 2019 году жилищные сертификаты предусмотрены 142 семьям из 30 муниципальных образований области. С 1 января многодетные семьи освобождены от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Данной поддержкой смогут воспользоваться более 11 тысяч семей.

Уделяют в регионе внимание развитию спорта — предусмотрено создание новых объектов и реновация действующих объектов в рамках проекта «Спорт — норма жизни». В 2019 году запланирована реконструкция футбольного поля на стадионе им. Вагжанова в Твери, строительство спортзала в Сонково. В этом году также обустроят 19 плоскостных сооружений и 14 площадок для сдачи ГТО, приобретут оборудование и инвентарь для 10 спортивных школ.

Напомним, в общей сложности Тверская область участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов. Планируемый объём их финансирования в 2019 году составит 8,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Всего на реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья в ближайшие три года направят почти 26 млрд рублей.