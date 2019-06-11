Санкт-Петербург, 11 июня, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД) — новой платной автотрассы с запада на восток Петербурга — может начаться уже в 2021 году и закончиться в 2025 году. Об этом заявил 11 июня врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая перед сотрудниками АО «Электронная компания «Элкус».

Дарья Драй ИА REGNUM Новые дороги Петербурга

"Будем ее строить, это проект недешевый, но он необходим, потому что если мы в следующем году не приступим, то тогда город просто может встать у нас. Мы будем заниматься и развивать это направление. Мы рассчитываем за четыре года сделать этот проект, поэтому уже подписаны все соглашения», — цитирует ТАСС слова Александра Беглова.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2019 договорились с банком ВТБ о строительстве первого участка будущей широтной автомагистрали ВСД. На первом этапе планируется создать примыкание существующего Западного скоростного диаметра (ЗСД) к Витебскому проспекту, которое затем будет связано с ВСД.

10 июня АО «Западный скоростной диаметр» объявило конкурс на проектирование ВСД на участке от пересечения с Витебским проспектом до КАД Петербурга.

Шестиполосная ВСД общей протяженностью 27,4 км начнется от ЗСД и пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к КАД севернее города Кудрово (Ленобласть), далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе (федеральная трасса «Кола»). Стоимость трассы может составить 160 млрд рублей.