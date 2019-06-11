Москва, 11 июня, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-май 2019 года составил $35,2 млрд, увеличившись почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 11 июня пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитал

По предварительной оценке регулятора, профицит счёта текущих операций платежного баланса России за пять месяцев 2019 года составил $48,7 млрд, увеличившись на $1,8 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Отмечается, что влияние на рост показателя наряду с укреплением торгового баланса оказало улучшение сальдо баланса услуг за счёт роста экспорта услуг при снижении их импорта.

«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-мае 2019 года, по предварительным данным, сложилось в размере $35,2 млрд ($18,9 млрд в сопоставимом периоде 2018 года)», — говорится в сообщении.

По оценке ЦБ, величина данного показателя сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, тогда как вклад изменения внешних обязательств оказался минимальным.