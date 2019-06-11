Санкт-Петербург, 11 июня, 2019, 16:36 — ИА Регнум. В Морском порту Санкт-Петербурга в прибывшем из Эквадора контейнере обнаружено и изъято 400 кг кокаина. На преступном рынке наркотиков общая стоимость изъятого «товара» составляет порядка 4,5 млрд рублей. Об этом сообщила 11 июня Федеральная таможенная служба РФ.

Customs.ru Брикет с кокаином

Из незаконного оборота изъято более 2,5 млн доз наркотика, подсчитали в ФТС.

Вскрыв прибывшие упаковки с консервами, таможенники и сотрудники правоохранительных органов обнаружили полимерные мешки, в которых находились прямоугольные брикеты массой около 1 кг каждый со спрессованным кокаином, что уже подтвердила экспертиза.

«Оперативные подразделения ФТС России и МВД России проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, причастных к данному каналу контрабанды наркотических средств», — заявили в таможенной службе.

Напомним, в январе 2019 года особо крупная партия южноамериканского кокаина была изъята из незаконного оборота в Санкт-Петербурге. Ее вес составил около 50 килограммов, а стоимость — порядка 500 млн рублей. Тогда кокаин прибыл в Петербург по морю вместе с грузом бананов.

В структуре петербургской преступности четверть криминала приходится на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Ситуация с незаконным потреблением и оборотом наркотиков в Петербурге является тревожной, считает глава города Александр Беглов.