В работе мессенджера Telegram произошёл сбой
Москва, 11 июня, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Пользователи мессенджера Telegram днём 11 июня сообщили о сбоях в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных онлайн-ресурсов.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Проблемы наблюдались главным образом у пользователей в Европе, в том числе Великобритании, Латвии, Польше, Италии, Испании, а также в России, Белоруссии и на Украине.
Сообщения о сбоях начали поступать около 14:00 по московскому времени, спустя час работа мессенджера стабилизировалась.
Практически все жалобы (93%) были связаны с невозможностью подключиться к сервису, у некоторых пользователей также наблюдались проблемы с отправкой сообщений. Администрация мессенджера пока никак не прокомментировала ситуацию.