Москва, 11 июня, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Пользователи мессенджера Telegram днём 11 июня сообщили о сбоях в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных онлайн-ресурсов.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Проблемы наблюдались главным образом у пользователей в Европе, в том числе Великобритании, Латвии, Польше, Италии, Испании, а также в России, Белоруссии и на Украине.

Сообщения о сбоях начали поступать около 14:00 по московскому времени, спустя час работа мессенджера стабилизировалась.

Практически все жалобы (93%) были связаны с невозможностью подключиться к сервису, у некоторых пользователей также наблюдались проблемы с отправкой сообщений. Администрация мессенджера пока никак не прокомментировала ситуацию.