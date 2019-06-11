Екатеринбург, 11 июня, 2019, 16:23 — ИА Регнум. В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области озвучили данные экологического мониторинга выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в 2018 году. Благодаря техническому перевооружению и модернизации газоочистного оборудования на предприятиях региона произошло сокращение выбросов на 82,5 тысячи тонн. Случаев экстремально высокого загрязнения воздуха не зафиксировано.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Национальный проект «Экология» обязывает предприятия использовать наилучшие доступные технологии по снижению выбросов в атмосферу и сбросов в воду. В 2018 году предприятиями Свердловской области на проведение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу было затрачено 1,3 миллиарда рублей. Вследствие проведенных мероприятий выбросы в воздух сократились на 82,5 тысячи тонн», — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Самое значительное сокращение выбросов в атмосферный воздух по итогам прошлого года зафиксировано у Рефтинской ГРЭС — на 33,4 тысячи тонн, Нижнетагильский металлургический комбинат сократил выбросы на 7,7 тысяч тонн, Высокогорский горно-обогатительный комбинат — почти на 8 тысяч тонн, Серовская ГРЭС — более, чем на 6 тысяч тонн, Пелымское, Ивдельское и Карпинское линейные производственные управления магистральных газопроводов «Газпрома» в сумме сократили выбросы на 17,2 тысячи тонн. В основном, предприятия добились этого благодаря модернизации газоочистного оборудования.

Напомним, что территориальная сеть мониторинга атмосферного воздуха с использованием автоматических станций контроля за его загрязнением включает 15 стационарных постов наблюдения в 13 городах Свердловской области, на территории которых расположены крупные промышленные предприятия: это Екатеринбург, Первоуральск, Нижний Тагил (2 поста), Каменск-Уральский, Красноуральск, Верхняя Пышма, Асбест, Кировград, Реж, Ревда, Полевской, Серов, Краснотурьинск.