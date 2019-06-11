Киев, 11 июня, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставке руководителей 15 областных государственных администраций. Об этом 11 июня сообщил журналистам замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Игра

По его словам, в отставку отправлены губернаторы Одесской, Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областей.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Владимир Зеленский намерен отправить в отставку всех действующих глав регионов.