Москва, 11 июня, 2019, 16:05 — ИА Регнум. До конца июня всё внимание трейдеров будет приковано к предстоящему заседанию ОПЕК+, которое состоится 25−26 июня. По итогу встречи участники картеля ОПЕК+ должны будут принять какое-либо решение относительно пролонгации или отмене договоренностей добычи нефти. Четкого понимания о том, какое решение будет принято, пока нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Саудиты утверждают, что все готовы продолжить сделку. При этом Россия не дала четкого ответа по этому вопросу. Так, накануне министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что «необходимо следить за рынком нефти, чтобы в июле принять взвешенное решение», — пояснил эксперт.

В свою очередь, если говорить о ближайшей перспективе, внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к ежемесячным отчетам ОПЕК и МЭА. Главный вопрос — будут ли снижены прогнозы по мировому спросу на нефть.

«Технически нефть Brent скорректировалась от минимума $59,45, однако стимулов как для роста, так и для снижения нет. Поэтому в ближайшее время, наиболее вероятный сценарий — это консолидация вблизи текущих уровней как минимум до публикации отчетов и данных по запасам нефти и нефтепродуктов», — полагает Капустянский.

Читайте также: Нефть растёт в ожидании заседания ОПЕК