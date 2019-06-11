Минск, 11 июня, 2019, 15:53 — ИА Регнум. В ходе состоявшегося 11 июня совещания по кадровым вопросам Александр Лукашенко посоветовал чиновникам не хамить, быть ближе к людям и принести извинения цыганам. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Назначая Юрия Караева главой МВД, белорусский лидер сказал: «Я вообще не люблю национальные какие-то признаки подчеркивать, но кавказцы для меня люди особые. Они и хорошо ко мне там относятся, хотя меня ни разу, может быть, не видели. Это крепкие люди. И я этот фактор не сбрасываю».

Лукашенко подчеркнул и важность справедливого отношения к людям, особенно со стороны сотрудников правоохранительных органов. Он привёл в пример новоназначенному министру главу своей администрации Наталью Кочанову, которую направил в мае на встречу с белорусскими цыганами, в мае «отработанными» милицией.

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«Не надо, как вот произошло с цыганами, — Наталья Ивановна (Кочанова) ездила, разбиралась по моему поручению. Обидели людей ни за что. Так надо извиниться», — сказал руководитель постсоветской республики.

Лукашенко поведал подробности скандальной истории. По его словам, в случае смерти (официально — суицида) 22-летнего сотрудника ГАИ Могилёвской области Евгения Потаповича подозрение изначально по его же наводке пало на конкретную группу граждан.

«Переборщили. Увидели, что они не виноваты. Так пойдите и просто извинитесь перед ними, — распорядился Лукашенко. — И люди поймут. Не надо плугом или бульдозером переть на все, что перед тобой. Где-то надо и поаккуратнее, где-то объехать. А не получилось — извинись».

«Надо разумно. Не надо людей считать своими врагами: ах, там вот эти цыгане, они такие-сякие… Нормальные они люди. Что, среди белорусов, русских, евреев или поляков у нас тут нет преступлений? Да хватает! Справедливость должна лежать в основе всего, особенно у тех, кто носит погоны. Потому что к людям в погонах бегут за защитой. Народ бежит, чтобы их защитили. А когда ты его отпихиваешь и обижаешь, это очень больно для человека», — сказал Лукашенко.