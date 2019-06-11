Ярославль, 11 июня, 2019, 15:36 — ИА Регнум. В Ярославле на нефтеперерабатывающем заводе «Славнефть-ЯНОС» будет построен новый комплекс глубокой переработки нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

«Славнефть-ЯНОС»

Соглашение о реализации инвестиционного проекта в рамках Петербургского экономического форума подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

«Это один из перспективных проектов не только регионального, но и федерального значения, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Его реализация будет способствовать повышению эффективности и конкурентоспособности промышленного производства, появлению более 100 высококвалифицированных рабочих мест, увеличению поступления налогов в бюджет. Также проект имеет большое значение с точки зрения бережного отношения к окружающей среде за счет применения современных технологий и оборудования».

«Проект направлен на увеличение выхода высокомаржинальных нефтепродуктов, — пояснил генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов, — таких, как дизельное топливо, бензин, керосин, и полный отказ от производства мазута».

В настоящее время завершена подготовка базового проекта. Пуск комплекса глубокой переработки нефти на ЯНОСе запланирован на 2024 год.