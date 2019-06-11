Бишкек, 11 июня, 2019, 15:35 — ИА Регнум. На сайте главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Киргизии появилась информация о том, что бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева якобы лишили водительских прав на год, пишет «Вечерний Бишкек».

Colin Хакер

При этом было указано, что суд привлек экс-главу государства к ответственности за «управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения».

В госавтоинспекции это сообщение опровергли и подчеркнули, что публикацию разместили хакеры, взломавшие сайт ГУОБДД, пишет «Kaktus.media».

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В ведомстве отмечают, что страница с ложной информацией уже удалена, а IT-специалисты устраняют «дыры» в безопасности сайта и пытаются выяснить, откуда был совершен взлом.

«Это фейк, черный пиар в отношении экс-президента. Дело в том, что эта редакция кодекса об административной ответственности сейчас не действует, и с начала 2019 года водительских прав не лишают. Нет данных о нарушении Алмазбека Атамбаева, и его не лишали водительских прав», — пояснили в пресс-службе госавтоинспекции.

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