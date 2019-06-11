Кизляр, Дагестан, 11 июня, 2019, 19:22 — ИА Регнум. Пограничный вопрос между двумя северокавказскими республиками — Дагестаном и Чечней — получил новое продолжение. Накануне, 10 июня, в социальных сетях появился видеоролик, сделанный жителем дагестанского Кизляра.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

На нём видно, как на участке трассы на выезде из города появился дорожный указатель, обозначающий, что данная территория принадлежит Чечне, а именно — Шелковскому району республики. Позже, в ночь на 11 июня, стали появляться новые любительские видео, которые зафиксировали, как достаточно большая толпа дагестанцев в темноте принялась сносить установленный знак.

https://www.instagram.com/p/ByilyQkIQKQ/

Данный инцидент не мог не накалить обстановку, что, собственно говоря, и произошло. Первым из официальных лиц высказался председатель чеченского парламента Магомед Даудов. В прямом эфире у себя в Instagram он заявил, что Чечня «и пяди своего» не отдаст, а сорванные знаки будут поставлены обратно, «потому что они там должны быть», а тем, кто не согласен, посоветовал учить историю.

Не дожидаясь утра, в Кизляр из Чечни прибыла колонна военнослужащих и военной техники. Ближе к середине дня к месту инцидента также прибыли официальные делегации обеих республики. После беседы на территории спорного участка стороны отправились в администрацию Кизлярского района, где состоялось совещание.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM общественный деятель, член дагестанской рабочей комиссии Шамиль Хадулаев, в ходе совещания стороны пришли к единой позиции. Решено, что снесённый чеченский знак будет восстановлен, а напротив него, на дагестанской территории, будут установлены дагестанские указатели. Собеседник также добавил, что ситуация в настоящее время стабилизировалась.

https://www.instagram.com/p/BykN3YUAOyT/

По словам историка Зураба Гаджиева, сторона трассы, на которой был установлен знак, а также участок земли за ним, действительно относятся к Чеченской Республике. Однако указатель на этом месте ранее никогда не стоял, в связи с чем его появление и шокировало жителей Кизляра и Кизлярского района, отметил Гаджиев.

«Как доходчиво разъяснил наш министр [транспорта и дорожного хозяйства] Ширухан Гаджимурадов, по федеральному законодательству знаки устанавливают те, кто обслуживает участок. Данный участок трассы всю жизнь обслуживался дагестанскими ведомствами и службами: на нём дагестанский асфальт уложенный и укатанный дагестанскими рабочими. Чеченская сторона никогда ничего здесь не делала», — пишет эксперт у себя в Facebook.

Позже, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Гаджиев уточнил, что речь идёт о территории площадью примерно 2,5 тыс. кв. м. Данная земля, по его словам, принадлежит Чечне, несмотря на то, что она окружена дагестанской землёй.

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Напомним, работы по уточнению и установлению административных границ между Дагестаном и Чечней велись с начала года. С первых дней первые лица обеих республик неоднократно заявляли, что процесс идёт в дружелюбной атмосфере, без каких-либо споров и конфликтов. Однако споры со временем всё же стали возникать, из-за чего даже пришлось временно приостановить решение пограничного вопроса.

На фоне ранее случившегося пограничного конфликта между Чечней и другой северокавказской республикой — Ингушетией, дагестанские общественники и рядовые граждане высказывали свою обеспокоенность установлением границ между Дагестаном и Чечней, несмотря на успокаивающие заявления политиков. Жители Дагестана боятся, что местная власть проявит пассивность и уступит свои земли.

Не успокаивало ситуацию и недостаточное информационное освещение процесса согласования границ, который проходил в закрытых кабинетах. С народом не проводится соответствующая разъяснительная работа, а потому люди начинают действовать инициативно и самостоятельно. Нельзя не согласиться с историком Зурабом Гаджиевым, который написал, что своими последними действиями дагестанцы дали понять, с какой решимостью будут отстаивать каждый метр своей земли.

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