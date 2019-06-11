Москва, 11 июня, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Huawei хочет заменить Android российской ОС. Вопрос тут можно ставить, скорее, о том, зачем в СМИ появился такой заголовок, а появился он, скорее всего, для того, чтобы продвинуть идею о том, что у России много таких технологий, которых в Китае нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

A4-Nieuws Huawei

Поскольку у Huawei есть собственная операционная система, которая позволяет обслуживать китайских абонентов без использования Android, гипотетическое желание заменить Android на российскую «Аврора», созданную на базе финской Sailfish (другой клон Linux), выглядит какой-то запредельно хитрой комбинацией, разгадать смысл которой не получается. В итоге появились уже сообщения о том, что Huawei использовать российскую ОС не будет.

«Для российского министра цифрового развития и связи предложить китайскому производителю использовать российскую ОС, безусловно, остроумный ход, своего рода приглашение к сотрудничеству. И на этом варианте следует настаивать», — считает эксперт.

Однако, по его мнению, спасти позиции смартфонов Huawei на европейских рынках российская ОС не поможет, поскольку дело не столько в ОС, сколько к доступе к контенту — к сервисам Google, включая YouTube и карты, к социальной сети Facebook, и т. п., а они всё равно будут для смартфонов Huawei недоступны. Пользователю всё равно, какая операционка установлена на смартфоне, ему нужны приложения.

«С другой стороны, на российском рынке смартфоны Huawei вполне могут распространяться с российской ОС и доступом к российскому контенту. Главное, чтобы крупнейшие его поставщики, такие как «Яндекс», Mail.Ru, Rambler и СМИ, покрыли основную часть запросов пользователей.

На российском рынке предложение министра связи отчасти решает проблемы Huawei и создаёт возможности для российских поставщиков контента и приложений», — высказал своё мнение Делицын.

Как сообщало ИА REGNUM, гаджеты от Huawei могут получить российскую ОС «Аврора» вместо Android OS. Но официального подтверждения этой информации нет.

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