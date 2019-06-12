Москва, 12 июня, 2019, 09:00 — ИА Регнум. В Госдуме поздравили граждан с Днем России и пожелали здоровья и счастья, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с государственным праздником и отметил, что День России «символизирует свободу и суверенитет нашей Родины».

«Мы любим Россию, гордимся ее историей и культурой, верим в достойное будущее. Ответственность за судьбу страны, стремление к новым достижениям — залог успеха и благополучия граждан», — цитирует спикера Госдумы пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин пожелал всем гражданам страны здоровья и счастья.

В свою очередь руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов пожелал всем успехов во всех добрых начинаниях и крепкого здоровья.

Он отметил, что с момента принятия 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете, провозгласившей равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций, утвердившей принцип разделения властей, прошло 29 лет.

«Все эти годы Россия развивалась как демократическое правовое государство, где во главе угла — благополучие человека. От каждого из нас зависит то, какой будет жизнь в родном городе, поселке и жизнь в нашей многонациональной стране», — подчеркнул Неверов.