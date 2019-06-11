Называевский район, Омская область, 11 июня, 2019, 14:49 — ИА Регнум. В Называевском районе Омской области вели режим ЧС из-за проливных дождей. В районе в настоящее время подтоплены десять населённых пунктов, находящихся вблизи озёр.

(сс) George Hodan Ливень

По данным районной администрации, за последние десять дней выпало 117 миллиметров осадков, что усугубило ситуацию. На местах работает техника.

«Как только обстановка станет исправляться, режим снимут. А сейчас он необходим для того, чтобы привлекать технику», — цитирует 11 июняNgs55представителя администрации Называевского района.

Начальник отдела строительства и ЖКХ района Александр Крысальный проинформировал, что в настоящее время подтоплено около 80% дорог и десять населённых пунктов. В каждом из них вода затопила от пяти до 27 домовладений. Если установится сухая погода, то процент перемытых дорог снизится, и всё нужно будет «поднимать, отсыпать, восстанавливать».

Чиновник уточнил, что вода стоит в огородах, дворах и сараях, а не в домах местных жителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, последствия паводка оказались критическими для города Называевска. Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» в мае сообщила, что западную часть Называевска топят Давыдово болото и талые воды из Тюменской области. Под воду уходят дороги, тротуары и «целые домовладения».

Власти Омской области признали, что ситуация в Называевске действительно непростая. В пресс-службе облправительства ИА REGNUM ранее сообщили, что в случае захода воды в дома для жителей предусмотрены пункты временного размещения.