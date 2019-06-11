Лондон, 11 июня, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, когда он прибыл в тюрьму Белмарш (Великобритания), прошёл обследование у психиатра и врача-терапевта. Об этом заявил 11 июня главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон на брифинге.

Cancillería del Ecuador Джулиан Ассанж

По словам Храфнссона, на здоровье Ассанжа не лучшим образом повлияло семилетнее пребывание в посольстве Эквадора, где он был лишён доступа к медицинской помощи.

Он также добавил, что посещение основателя WikiLeaks ограничено.

«Ему положено два визита в месяц. У юристов доступ лучше», — сообщил Храфнссон.

Главред WikiLeaks призвал бороться против экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. Причём не только ради него самого, а ради свободы прессы в целом.

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