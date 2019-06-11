Москва, 11 июня, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Так или иначе, за кризис платили и платят и сейчас, прежде всего, рядовые жители России. Доходы граждан до сих пор не восстановились. При том, что ВВП в кризис упал менее, чем на 3%. Дивиденды растут из года в год, а бюджет в профиците, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

«Что можно сделать для исправления ситуации? Для начала стоит сказать, что Россия — это буржуазная страна. Старая русская поговорка гласит, что сытый голодного не разумеет. Соответственно, российские чиновники, конечно, на словах выступают против всего плохого и за все хорошее, в том числе за рост реальных доходов», — считает эксперт.

Но по факту результат для них не так важен, так как лично у них все хорошо. «Более быстрый рост зарплат упирается в производительность труда, а она — в инновации, инвестиции и, как следствие, в санкции.

«Прорыва ждать не стоит. Конечно, Минфин может не скупать валюту, а направить средства на социальные выплаты. Однако это возможно пока сохраняются высокие цены на нефть. Минфин РФ допускает их снижения до $35−40 уже в 2019 году», — отметил Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, почему растущие зарплаты граждан не сказываются на их реальных располагаемых доходах. По его словам, отрицательное влияние оказывают два фактора: расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор.

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