Москва, 11 июня, 2019, 14:18 — ИА Регнум. То, что есть факторы, которые снижают реальные доходы жителей России, очевидно. Уход из теневого сектора для бизнеса часто сопряжен со снижением заработной платы из-за роста отчислений в социальные фонды, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Evgeny Кошелек

«Также продолжает расти очень высокая степень закредитованности населения и численность заемщиков. Хотя средний размер долга за последние два года не очень сильно изменился», — отметила эксперт.

Но министр финансов РФ Антон Силуанов не отметил ещё два очень важных фактора, что снижение реальных доходов происходит и из-за роста налогов (недвижимость, транспорт), роста потребительских цен. И его прогноз относительно роста реальных заработных плат в 2019 году слишком оптимистичен.

«Всплеск был в первые два месяца 2019 года из-за индексаций в заработных плат в предпринимательском секторе. Рост в бюджетном секторе предполагается только с октября.

При этом цены, хоть и медленно, но продолжают расти. Так что ситуация с ростом реальных заработных плат в этом году неоднозначная. Но какой-то минимум будет обеспечен», — полагает Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России — министр финансов РФ Антон Силуанов — объяснил падение реальных доходов граждан России, которое наблюдается последние несколько лет.

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