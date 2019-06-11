Москва, 11 июня, 2019, 13:46 — ИА Регнум. В Кремле ничего не знают о решении суда по оппозиционному политику Леониду Волкову. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль

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Официальный представитель Кремля отметил, что в администрации не заметили повторно назначенного Волкову административному аресту.

«Честно говоря, нет, не обратили», — сказал Песков. — Это не наш вопрос, я даже не в курсе».

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Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционный политик Леонид Волков был задержан полицией в Москве 21 мая. Основанием стало нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2.8 КоАП РФ), совершённое в сентябре 2018 года. Несанкционированная акция протеста была направлена против пенсионной реформы. На следующий день Симоновский районный суд Москвы вынес решение об административном аресте Волкова на 20 суток.

10 июня СМИ сообщили, что Тверской суд Москвы назначил руководителю штаба оппозиционера Алексея Навального — Леониду Волкову 15 суток административного ареста за нарушение правил организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.