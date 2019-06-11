Женева, Швейцария, 11 июня, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Проблемы миграции в Европе и других местах мира напоминают Великое переселение народов, заявил 11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он выступил с докладом на Международной конференции труда в швейцарской Женеве.

Фердинанд Ходлер. Безработный. 1891

Рассказывая о причинах недовольства жителей, в том числе Европы, действиями своих правительств, Медведев выделил проблему миграции, «которая все больше напоминает Великое переселение народов».

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Ранее он рассказал росте влияния «радикальных, популистских политических сил в разных странах, и в Европе в целом, за последние десятилетия».

По мнению Дмитрия Медведева, причиной настроений является снижение уровня жизни и усиление неравенства в этих странах. Он отметил разрушение традиционного уклада под воздействием внешних обстоятельств.

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