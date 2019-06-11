Ярославль, 11 июня, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Бывший мэр Ярославля, депутат Ярославской областной думы Виктор Волончунас резко критично высказался о ремонте городских дорог в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Яма в Ярославле

Вопросы ремонта рассматривал на своем заседании комитет по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог. В частности, речь зашла и о ремонте дорог в Ярославле. Заммэра города Ринат Бадаев заявил, что подрядчик по ямочному ремонту определился только в мае и не справляется с работой.

«К сожалению, компания не обладает достаточными ресурсами, чтобы одновременно выйти на все участки и наладить работу. Мы, конечно, работу с ними проводим, и вчера на совещании у мэра им был поставлен срок до 20 июня центр города завершить», — сказал заместитель мэра Ярославля по градостроительству Ринат Бадаев.

Бывшего мэра Ярославля попытка свалить все на плохого подрядчика не устроила.

«Я читал, что было совещание, есть поручение. Но вы же знаете выработку этой фирмы. Например, 200 квадратных метров в день. Вы можете составить расписание. Ничего ведь вы особенного не делаете. Делаете карты, Господи, беда-то какая. Ваша информация о том, что будет центр города сделан… Да не будет он сделан! Будут только основные магистрали, а ближе к двору, там опять ямы одни. Так хлестаться нельзя. Стыдоба! Первый канал показал, как люди проезжают непосредственно в Вишняках. Машина в машину идет. А дело-то не стоит выеденного яйца! Вы нарываетесь на скандал, который в ближайшее время может быть. Ну нельзя же так», — заявил бывший мэр Ярославля Виктор Волончунас.

Ринат Бадаев успокаивал бывшего градоначальника, обещая «учесть замечания». Но Виктора Волончунаса это только разгорячило. Он напомнил, что и работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в городе только начинаются.

«Сейчас смотрели по дорогам: БКД, БКД. Но ведь асфальт не ложится. А народ-то что — испытательный полигон что ли? Терпеть он сколько-то может, сколько-то может обещаниями пичкаться. Но вы ни графиков не дали, нигде не выходите, не говорите, что будет сделано сегодня, что завтра. Но ведь дело-то серьезное. Вам деньги дали большие! Я понимаю, совсем нет. Вы говорите, денег мало. Но вы ведь еще эти не освоили», — сказал Виктор Волончунас.

Итог дискуссии подвел председатель комитета, тоже бывший глава района Николай Бирук: «народ недоволен».