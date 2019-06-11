Молдавия погрузилась в борьбу за власть, Чечня – за землю: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 июня, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Президент Молдавии аннулировал указ о роспуске парламента;
- У российской границы замечены самолёты США и Швеции;
- Стало известно, когда и как на Украине пройдет референдум по НАТО;
- В Чечне прокомментировали события на границе с Дагестаном;
- От чего зависит участие ростовского губернатора в выборах.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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