Ростов-на-Дону, 11 июня, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Спортивный клуб «Антей» в Ростове-на-Дону, оказавшийся под угрозой закрытия, спасён. Долги за жилищно-коммунальные услуги были погашены и ООО «Управляющая компания «Возрождение-плюс» отозвала свой судебный иск.

Светлана Игнатенко Спортивный клуб «Антей»

Как сообщил в своём Instagram известный российский продюсер музыкальных и интернет проектов, диджей, радиоведущий Сергей Пименов, сумма долга достигла 210 тыс. рублей.

«Мы с суммой долга от УК не согласны, будем оспаривать и обязательно её снизим. Впереди долгая борьба за правду — суды, оплата будущих коммунальных расходов, адвокаты, покупка нового оборудования для бесплатных тренировок детей, ремонт помещения и прочее», — отметил Пименов.

https://www.instagram.com/p/ByihET5BSSn/

«В нашем веке, чтобы привлечь внимание к проблеме, нужно подключать популярные соцсети и личности. И очень здорово, что в этой ситуации получилось добиться общественного резонанса и ответных действий», — высказался в паблике «Ростов Главный» Михаил К.

«Я в детстве тоже ходила на практически бесплатные танцы, родители платили какую-то чисто символическую сумму за коммуналку», — написала Ирина Ю.

Добавим, что ростовская городская общественная организация «Семейно-патриотический центр «Антей» ведёт свою историю с момента создания в 1987 году.