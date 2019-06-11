Вашингтон, 11 июня, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Известные пользователь Twitter под ником Sabi, сливавший в сеть информацию об анонсах Nintendo до того, как компания обнародовала её на выставке E3, сообщил, что он больше не сможет это делать. Соответствующую публикацию он разместил 10 июня на своей Twitter-странице.

Sergey Galyonkin Стенд Nintendo на E3

https://twitter.com/New_WabiSabi/status/1137914596289679360

Инсайдер написал, что юристам Nintendo удалось получить его персональные данные, в частности, его имя и фамилию. Он добавил, что, таким образом, он больше не сможет публиковать секреты Nintendo, являющиеся коммерческой тайной. При этом Sabi отметил: это не означает, что он не может публиковать информацию об играх других компаний.

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Ранее Sabi выложил в сеть информацию, касающуюся различных анонсов на выставке E3 2019. Например, он сообщил о том, что The Elder Scrolls: Blades выйдет на Nintendo Switch, что персонаж Киану Ривза появится в игре Cyberpunk 2077 и что Doom Eternal появится многопользовательский режим.