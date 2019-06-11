Москва, 11 июня, 2019, 13:05 — ИА Регнум. В Москве и Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

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Уточняется, что предупреждение будет действовать в течение суток с 21:00 11 июня. Это связано с высокой пожароопасностью.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — говорится в сообщении.

Также отмечается существующая вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

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В День России в Москву вернётся изнуряющая жара

Ранее в Москве и Подмосковье из-за высокой пожароопасности и сильной жары действовал жёлтый уровень погодной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе в Москве установилась очень жаркая погода. По данным синоптиков, самыми жаркими днями станут 11 и 12 июня. Столбики термометров поднимутся до 30 градусов.