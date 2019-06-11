Эрбиль, Ирак, 11 июня, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Законодатели Иракского Курдистана избрали премьер-министра, им стал бывший глава совета национальной безопасности региона Масрур Барзани, об этом 11 июня сообщает Rudaw.

Масрур Барзани

На сессии парламента присутствовали 97 законодателей, Барзани получил поддержку 87 из них. Теперь он должен будет сформировать правительство в течение 30 дней.

Напомним, ранее должность премьер-министра Иракского Курдистана занимал двоюродный брат Масрура Нечирван Барзани, оставивший должность ради поста президента курдской автономии.