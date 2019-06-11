Москва, 11 июня, 2019, 12:54 — ИА Регнум. 12 июня на ВДНХ пройдет фестиваль русского гостеприимства «Самоварфест». На 12 тематических площадок будут представлены традициям гостеприимства разных народов России. Об этом сообщается на официальном портале выставки.

Кузьма Петров-Водкин. У самовара. 1926

На «Аллее регионов» у гостей будет возможность изучить этнотуристические маршруты, попробовать блюда национальных кухонь, приобрести экологически чистые продукты и сувениры со всей России — от Севастополя до Камчатки и Сахалина, которые приедут на фестиваль впервые. Первый раз в фестивале примут участие и представители стран Содружества.

На территории развернется красочная ярмарка народно-художественных промыслов. В сувенирном ряду можно будет поучаствовать в многочисленных мастер-классах и купить подарки для близких и друзей: гжельский расписной фарфор, цветочные жостовские подносы, тобольские резные фигуры, оренбургские пуховые платки или изделия алтайских мастеров «Турина Гора».

На арт-завалинке можно будет спеть народные песни, а на площадке «Забавное место» ребята посмотрят «Невзрослый концерт» и кукольные представления, покатаются на карусели и старинных русских качелях, примут участие в народных играх и потешках.

Весь день на главной сцене фестиваля гостей ВДНХ ждут выступления ведущих музыкальных и хореографических коллективов России: ансамбля песни и танца «Дагестан», ансамбля казачьей песни «Казачьи зори», удмуртского народного фольклорного ансамбля «Бöляк», фольклорного ансамбля «Росстань», татарского фольклорного ансамбля «Идель», мордовского фольклорного коллектива «Тештине-Тяштине», а также джаз-бенда Сергея Жилина «Фонограф».